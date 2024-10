Boomvalk uit geredde populieren langs Geniedijk dood na crash op balkon

'Teleurstellend' noemt Kalisvaart de dood van de valk. Volgens haar gaat het om een jonge boomvalk uit het enige boomvalkgezin dat tot voor kort in de bomen langs de Geniedijk bivakkeerde. "De ouders en twee andere jongen zijn al onderweg naar Afrika", vertelt ze. "Dit was een achterblijver."

De boomvalk zou in de buurt van het station van Hoofddorp tegen een raam zijn gevlogen. "Een vrouw heeft 'm op het balkon gevonden en heeft de dierenambulance gebeld", aldus Kalisvaart. De dierenambulance heeft de vogel naar het Vogelhospitaal in Haarlem gebracht, waar hij gisteren stierf. "In- en inzonde", noemt ze de dood van de vogel.

Plotselinge dood

"We hadden een neurologisch probleem vastgesteld, waardoor hij niet op z'n poten kon blijven staan", vertelt beheerder Wiebe Boomsma van het Vogelhospitaal. De valk was de afgelopen dagen actief en leek aan de beterende hand, waardoor zijn dood onverwacht kwam. "We denken dat hij inwendige problemen had."

Boomvalken zijn zo zeldzaam dat het Vogelhospitaal ze slechts sporadisch binnenkrijgt, vertelt Boomsma. De doodsoorzaak - een crash tegen een raam - is minder uitzonderlijk. Volgens Kalisvaart komen jaarlijks honderdduizenden vogels aan hun eind omdat ze tegen het glas vliegen.

Laagstaande zon en reflecties

"Zeker met laagstaande zon", vult Boomsma haar aan. "Roofvogels zijn zo gefocust op kleine dieren in je tuin dat ze het glas niet opmerken." Volgens Kalisvaart speelt ook de weerspiegeling van de lucht in het glas een rol. "Vogels zien de blauwe lucht in het glas en denken dat ze kunnen doorvliegen."

Dat de ouders van de dode valk komend voorjaar terugkeren in de populieren van de Geniedijk, leidt volgens Kalisvaart geen enkele twijfel. "Ze komen meestal rond april, mei in Nederland aan, maar hebben dan geen tijd meer om een nest te bouwen. Daarom kraken ze een kraaiennest, waar ze ieder jaar weer terugkomen."