Na maanden zijn de A7 werkzaamheden klaar: was het écht zo erg als vooraf gedacht?

Het grootste obstakel leek te zijn voor de vrachtwagenchauffeurs. Zij negeerden de gewichtsbeperkingen aanvankelijk en mochten daardoor niet meer over dat deel van het Noordhollandsch Kanaal rijden.

Bij de Westfriese Bedrijvengroep, die de belangen van West-Friese ondernemers behartigt, vinden ze het nog te vroeg om conclusies te trekken. Er loopt nog een enquête om de meningen in de regio te peilen. "Over anderhalve week verwachten we de resultaten", aldus voorzitter Hans Peter Baars.

'Kwetsbaarheid van de regio aangetoond'

Vooraf waren er bij de organisatie veel zorgen over overlast. De Westfriese Bedrijvengroep heeft echter, samen met andere organisaties, ervoor gezorgd dat de werkzaamheden veel korter duurden dan gepland.

"Toch hebben de werkzaamheden aangetoond hoe kwetsbaar de regio is als belangrijke wegen niet of minder goed gebruikt kunnen worden", zegt Baars. "We zijn een regio met snelwegen die soms te strak aanvoelen." Dit is extra reden om aandacht te vragen voor een betere oost-westverbinding via de Houtribdijk naar Lelystad. "Zo voorkom je dat al het verkeer via Amsterdam moet rijden."

Terugkeer ouderwetse files?

Nu kunnen weggebruikers weer zonder problemen rijden, maar Ivo denkt dat de lange files zullen terugkeren. "Mensen zijn gewoontedieren", zegt hij. "Ik hoop dat een deel zegt: 'we blijven lekker in de trein zitten'." Minko is positiever en denkt dat, net als tijdens de pandemie met thuiswerken, de werkzaamheden een verandering teweeg hebben gebracht.