Geen grenscorrectie met Alkmaar voor Koedijk en Sint Pancras: "Vertrouwen op burgemeester"

In totaal deden 464 inwoners mee aan het onderzoek, waarvan 398 uit Sint Pancras. Van 35 deelnemers is de postcode onbekend. Over één ding zijn bijna alle ondervraagden het eens: 92 procent stelt dat hun dorp een sterk eigen karakter heeft. Van de deelnemers vindt 35 procent dat die identiteit na de fusie is verzwakt. Twintig procent ziet het er juist door versterken. Bijna de helft, 45 procent, heeft neutraal gestemd, of vindt dat het gelijk is gebleven.

'Kritisch, maar niet ontevreden'

Van de ondervraagden vindt 45 procent dat de dorpen goed kunnen meedenken met de gemeente. Een bijna even groot aantal, 44 procent, vindt van niet. Ook is bijna de helft van deelnemers niet overtuigd dat de gemeente genoeg aandacht heeft voor het eigen karakter van de dorpen. "Inwoners zijn kritisch, maar het is niet zo dat tachtig procent ontevreden is. Het merendeel zegt dat het na de fusie ongeveer hetzelfde is gebleven. Een grenscorrectie ligt dus niet voor de hand", aldus de onderzoekers.