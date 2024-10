N247 tot eind van de middag dicht na uitgebrande vrachtwagen

Al de hele dag moet het verkeer omrijden via de N244 bij Purmerend en de A7. Vrachtwagens die toch via Broek in Waterland gaan worden teruggestuurd. Rond zeven uur vanochtend werd de weg al afgesloten omdat er een vrachtwagen in de brand stond. De provincie hoopt voor de avond spits klaar te zijn, maar kan daar nog geen zekerheid over geven.