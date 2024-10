Hoorn stemt in met azc-locatie bij Bobeldijk

"We staan voor een belangrijk besluit", opende burgemeester Jan Nieuwenburg het raadsdebat, waarna hij de zorgen temperde. "We besluiten vanavond niet tot het neerzetten van een asielzoekerscentrum. Wat we wel doen, is dat we gevolg geven aan de spreidingswet om een voorkeurslocatie aan te wijzen."

Hij legde uit waarom het weiland langs de A7 de voorkeur geniet. "Het is een geconcentreerde, beheersbare locatie, in samenwerking met Koggenland. Meerdere kleine locaties, verspreidt over de stad, leveren extra uitdagingen op. En die uitdagingen liggen vooral op het bordje van de gemeente."

Welkom

Een grote meerderheid van de gemeenteraad ziet de komst van een groot asielzoekerscentrum (azc) nabij Bobeldijk wel zitten, mits Koggenland daaraan meewerkt. Het is de bedoeling dat daar zo'n 500 asielzoekers worden gehuisvest. "Meer ook niet", was Wouter de Vries (D66) helder. "Als de locatie niet langer door het COA gebruik wordt, hebben we niets, maar dan ook niets, over het stuk grond te zeggen. Ik hoop dat we dat signaal ook duidelijk kunnen afgeven." Tegelijkertijd realiseerden raadsfracties zich dat niets doen, leidt tot dwang vanuit Den Haag omdat de wet nog van kracht is.

"Wat voor mij belangrijk is dat, als we de mogelijkheid krijgen om hier asielzoekers op te vangen, we ze een warm welkom geven en een warm thuis bieden", zei Kees Maas van de ChristenUnie.

Zuiderveld definitief van tafel

De B-locatie, een stuk grond nabij begraafplaats Zuiderveld, werd door de gemeenteraad geschrapt omdat die tot veel beroering leidde. Omwonenden gaven aan zich overrompeld te voelen en zich niet meer thuis te voelen in ‘hun’ woonwijk. Angst voor overlast en onveiligheid werd veelal als argument opgenoemd. Ook kreeg de gemeente kritiek omdat de communicatie niet goed was gegaan. "Afspraak is afspraak", zei PvdA'er Arnold Wegner, waarmee hij doelde op de eerder gemaakte afspraken met buurgemeente Drechterland om deze bufferstrook op de gemeentegrens groen te houden.

Mocht de voorkeurslocatie alsnog afvallen, dan zal de gemeente op zoek gaan naar andere locaties. "Als we opnieuw al die onderzochte locaties binnenstebuiten moeten keren, wordt dat een ongemakkelijke, lastige puzzel", gaf de burgemeester als opmerking mee. Volgens hem levert dat nieuwe problemen op, die voor spanningen zullen zorgen op de toch al krappe woningmarkt.

Nu Hoorn een keuze heeft gemaakt, zijn de ogen vanaf nu gericht op Koggenland. Op 21 oktober moet er een besluit op tafel liggen.