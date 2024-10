TikTok-rijen voor de sushisandwich: "Ik heb m'n ouders een Tikkie gestuurd"

Het is maandagochtend iets voor twaalven. De sushizaak op de Beethovenstraat is nog niet open maar toch staan er al mensen in de rij. De klanten bestaan vooral uit scholieren die hopen in hun tussenuur de sushisandwich te scoren. Waarom het zo'n hype is? "Monica Geuze," antwoordt een scholier. De influencer plaatste vorige week een video op TikTok en sindsdien loopt het storm.

Van twee naar acht medewerkers

Het filmpje van Geuze is inmiddels 1,2 miljoen keer bekeken. "We gingen van twee naar acht fulltime-medewerkers in de winkel. Afgelopen zondag verkocht ik 950 sandwiches in een dag", aldus eigenaar Lode van Hattum.

Een sandwich kost 9,50 euro, maar daar heeft een scholier in de rij iets op gevonden: "Ik heb m'n vader een Tikkie van vijf euro gestuurd en m'n moeder een van 4,50." Zelf kopen is voor de meeste scholieren geen optie: "Te duur. Ik ga het niet zelf betalen. Ik ga 't denk ik een keer in de twee weken halen, anders worden m'n ouders niet blij."