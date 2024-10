Tieners overvallen telefoonwinkel Krommenie, eigenaar jaagt hen weg

Een oudere dame kijkt er niet meer van op. "Je voelt je niet veilig. Echt niet", benadrukt ze. Regelmatig is er volgens haar gedoe in de buurt waar de overval heeft plaatsgevonden. Er hangen daar veel jongeren op het pleintje. "Met een fatbike. Ze proberen bushokken kapot te trappen."

Of het jongeren zijn van dezelfde groep is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie heeft vuilniszakken uit de ondergrondse containers laten halen.