Eigenaar jaagt overvallers eigenhandig zijn winkel uit

De politie gaf al eerder aan dat één overvaller al snel is opgepakt. De jongen uit Amsterdam werd even later met meerdere telefoons in zijn ondergoed gevonden. De ander is nog voortvluchtig. Het zou gaan om een donkergetinte jongen met een slank postuur en een rode bandana rond zijn mond wordt gezocht in Krommenie. Hij zou rond de 15 à 16 jaar oud zijn.