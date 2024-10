Kookadvies na leidingbreuk Zwanenburg: tientallen huishoudens gedupeerd

Het gaat volgens een woordvoerder van drinkwaterleverancier PWN om 59 aansluitingen in de Fridalaan. Het aantal gedupeerde huishoudens ligt hoger, omdat appartementencomplexen als één aansluiting gelden.

De breuk is inmiddels gerepareerd, laat een woordvoerder van drinkwaterleverancier PWN weten. "Volgens protocol of het water schoon is. Dat was hier niet het geval." De leidingen worden daarom nu schoongespoeld, waarna er opnieuw een monster 'op kweek' wordt gezet. Als dat water schoon blijkt te zijn, wordt er nóg een monster genomen en onderzocht. Pas als blijkt dat ook dat water geen gevaarlijke bacteriën meer bevat, wordt het kookadvies opgeheven.

Drie minuten koken

Naar verwachting gebeurt dat later deze week, vertelt de woordvoerder. Tot die tijd moeten bewoners kraanwater drie minuten koken voordat ze het opdrinken. Water, bedoeld om mee te koken, hoeft vooraf niet te worden gekookt, benadrukt PWN in de folder die in de Fridalaan huis-aan-huis is verspreid.

Omdat het aantal getroffen huishoudens beperkt is, verstrekt PWN geen bronwater. Dat verklaart de woordvoerder. Om diezelfde reden wordt het kookadvies niet op de website gemeld.

Kookadvies na Poly

Ook vorig jaar gold een kookadvies voor het drinkwater voor een deel van Zwanenburg. Nadat een omgevallen boom een drinkwaterleiding kapot had getrokken, gold voor de Amestelle een kookadvies dat uiteindelijk 'uitzonderlijk lang duurde'. Ook voor een deel van Purmerend geldt deze week een kookadvies na een leidingbreuk.