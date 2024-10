Bevrijdingsfestivals luiden noodklok, maar in Flevoland staat het water nog niet aan de lippen

Het is niet de eerste keer dat de festivals de noodklok luiden. Bij de vorige editie wou het kabinet in eerste instantie geen geld vrijmaken, maar kwam het toch uiteindelijk met een miljoen euro over de brug nadat een grote meerderheid in de Tweede Kamer daarop aandrong.

Ophouden te bestaan

Toen is er ook besloten dat er afspraken zouden worden gemaakt voor de langere termijn, maar nu zou het nieuwe kabinet daar, volgens de Stichting Bevrijdingsfestivals, op terug zijn gekomen.

Volgens de stichting zou zo'n besluit "een behoorlijke kaalslag in het landschap van 5 mei" betekenen. Zo zou bijvoorbeeld in Utrecht geen festival meer kunnen plaatsvinden.

Zo nijpend als in Utrecht zal het in Flevoland niet worden, zegt voorzitter Van Sprundel. Het Flevolandse festival, dat altijd in Almere wordt gehouden, heeft al lange tijd een afspraak met een lokale ondernemer die een vast bedrag betaalt om de verkoop van consumpties over te nemen.

Daardoor heeft het festival een vaste inkomstenbron en geen risico als de verkoop uiteindelijk tegenvalt. "Als het heel erg meevalt, krijgen we soms wat extra's", zegt Van Sprundel.

Ook zorgen in Flevoland

Desondanks betekent dit niet dat het bevrijdingsfestival zich geen zorgen maakt over de toekomst. Er zijn weinig sponsoren en de afgelopen jaren heeft het festival verlies gemaakt, waardoor er geteerd is op de reserves. "Maar door de bijdrage van het Rijk vorig jaar hebben we de verliezen van de afgelopen jaren aangevuld."

Als een bijdrage van het Rijk uitblijft, dan verwacht Van Sprundel dat ook het bevrijdingsfestival in Flevoland in zwaar weer terechtkomt. Zo nemen de kosten ieder jaar toe en worden de eisen, rond bijvoorbeeld veiligheid, steeds strenger.

"Het wordt steeds ingewikkelder om te organiseren. De kans bestaat dat we moeten afschalen naar een kleiner festival en uiteindelijk ophouden te bestaan."