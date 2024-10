Bedrijfsleven stuurt BBB en NSC brief: "Wees niet langer tegen opening Lelystad Airport"

Beide organisaties hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas en haar NSC-collega Nicolien van Vroonhoven. De twee partijen zijn tot nu toe tegen uitbreiding van het regionale vliegveld.

VNO-NCW en VBA stellen dat de argumenten om de luchthaven wel zo snel mogelijk te openen voor groot vliegverkeer, sinds 2018 alleen maar sterker zijn geworden. De organisaties wijzen op de sociaal maatschappelijke effecten en de positieve gevolgen voor de welvaart als er in Flevoland meer banen en huizen komen. Ook is er in de polder de ruimte die rond Schiphol ontbreekt, schrijven VNO-NCW en VBA. Eerdere kabinetten sinds 2009 hebben de opening van de luchthaven beloofd.

Stikstofbezwaar vervalt

Volgens de twee organisaties is aan de twee grootste bezwaren tegen de opening tegemoetgekomen. Voor de uitstoot van stikstof door de luchthaven heeft Schiphol Group stikstofrechten van boeren opgekocht.

Hiervan is volgens VNO-NCW en VBA zelfs een overschot, dat ten goede kan komen aan de natuur en aan boeren die stikstofruimte nodig hebben (de PAS-melders). "Bovenal vervalt daarmee het stikstofbezwaar," staat in de brief.

De brief vermeldt overigens niet dat staatssecretaris Jean Rummenie van LVVN nog definitief moet oordelen of de natuurvergunning van Lelystad Airport wel klopt.

Laag vliegen

De belangenorganisaties van werkgevers en bedrijven stellen in hun brief verder dat er geen argumenten meer zijn om tegen lage vliegroutes te zijn. Zij verwijzen naar het voorstel van Lelystad Airport van eind vorig jaar om een route van het Overijsselse Lemelerveld tot Gelderland te schrappen. Daardoor komen er minder vliegtuigen richting Lelystad laag over deze provincies.

Hoewel Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat dit voorstel haalbaar lijkt, moet hierover nog een definitief besluit worden genomen. Dat staat niet in de brief aan Van der Plas en Van Vroonhoven.

"Namens de ondernemers van Flevoland doen wij een dringend beroep op u en uw fractie om niet langer tegen de opening van Lelystad Airport te zijn, maar om juist de gehele provincie Flevoland, sterker nog, om Nederland nieuwe kansen te geven op het gebied van wonen, werken en leven."