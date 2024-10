Akkerbouwers schuldig aan tragisch ongeval bromfietser Niels (22) op modderweg

'Dood door schuld' is het oordeel van de rechtbank in Alkmaar. De eigenaren en een medewerker een akkerbouwbedrijf in Dirkshorn zijn verantwoordelijk voor de tragische dood van de 22-jarige Niels uit Sint Pancras in november 2021. Hij gleed met zijn scooter uit over de modder op de Woudmeerweg en botste tegen een tegemoetkomende auto.