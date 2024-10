Duinbeheerders houden vol: eerst meer herten afschieten, dan pas natuurbrug open

Het Europees fonds laat in een reactie weten dat het zich niet langer met het hekwerk bezighoudt. Na de opening heeft het fonds zijn aandacht gericht op nieuwe projecten. De brug werd sindsdien niet meer besproken. "Na afronding is ons nooit meer een vraag gesteld en is er nooit meer naar de ontwikkeling gevraagd."

Of er vanuit Europa spijt is dat er veel geld in een afgesloten brug is gestoken, wordt ook niet duidelijk. "Het is niet aan ons daar een oordeel over te vellen, het doel is nog steeds valide en het project is uitgevoerd."