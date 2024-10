Gigantisch spandoek op Zuidas met 'opsporingsverzoek' voor Rabobank-directeur

Meike Rijksen is campagneleider bij Greenpeace. Het gebouw is gekozen omdat het volgens haar op de Zuidas net als het Wilde Westen is. "Er gelden geen regels die geldstromen naar ontbossing verbieden. De grootste cowboy is de ceo van de Rabobank. Zijn bank heeft miljarden aan schade veroorzaakt. Daarom roepen we hem hier in het financiële hart - waar iedereen hem kent - ter verantwoording."

Greenpeace maakt de actie expres persoonlijk, zo laten ze weten. Rijksen: "Omdat het ook persoonlijk is. Decraene zit aan de knoppen en kan morgen het verschil maken."

De Rabobank heeft nog niet op de actie gereageerd.