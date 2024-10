Verdachte ontkent brandstichting café Hilversum en beschuldigt partner ex-vriendin

In juli 2023 brak 's nachts brand uit bij het A27 Café op de hoek van de Neuweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat, wat op dat moment pas twee weken open was. De woningen boven het café moesten worden ontruimd, en het pand zelf raakte beschadigd. Gelukkig vielen er geen gewonden; het café was toen pas twee weken geopend.

De 36-jarige Saïd el A. uit Almere werd gearresteerd als verdachte. Hij zou de brand hebben gesticht door benzine uit een Spa-flesje tegen het gebouw te spuiten en aan te steken. Zijn DNA werd gevonden op het flesje en een bijbehorende jerrycan.

Ook wordt hij verdacht van het aansteken van een beautysalon aan de Laanstraat in het Utrechtse Soest eind oktober van vorig jaar. Zowel het café als de salon zijn in handen van de ex-vriendin van El A.

Conflict met ex-vriendin

Ondanks de verdenkingen mocht El A. de rechtszaak aanvankelijk in vrijheid afwachten, onder de voorwaarde dat hij geen contact zoekt met zijn ex-vriendin en het woonadres van de vrouw vermijdt. Dinsdagmiddag stond hij echter alsnog voor de rechtbank in Lelystad, waar blijkt dat de man toch in de gevangenis zit vanwege een andere zaak. Hij is zichtbaar nerveus en geeft hakkelend antwoord op de vragen van de rechter en de officier van justitie. Hij blijft ontkennen iets met de brandstichting te maken te hebben.

De zaak speelt zich af tegen een achtergrond van langdurig conflict tussen El A. en zijn ex. Samen besloten ze begin 2023 om het A27 Café te openen in Hilversum. Hij stelt dat hun relatieproblemen tijdens de verbouwing escaleerden en beschuldigt haar nieuwe partner van de brandstichting. "Alles begon uit mijn handen te glijden toen ze in het geheim een relatie begon met een personeelslid", verklaarde hij. "Ze speelde een dubbelspel, en op een gegeven moment ging het van kwaad tot erger."