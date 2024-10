Bij Hilversums sportpark neergeschoten man (21) overleden

Het slachtoffer werd gisteren rond half zes neergeschoten bij Sportpark Crailoo, waar voetbalclub FC Hilversum en golfvereniging Spandersbosch ook bij horen. Getuigen hoorden zeker vijf schoten en gegil. Ook zagen ze later dat het slachtoffer gereanimeerd werd en uiteindelijk onder een wit laken verdween, zeggen zij tegen NH.

Politie laat nog niets los

Het is niet bekend of het slachtoffer een bekende van de politie is. Een woordvoerder verwijst naar het onderzoek, dat nog in volle gang is.

Er is gisteravond tot laat onderzoek gedaan op de plek van de schietpartij.