Hoe spot je een kosmische sneeuwbal?

Een komeet, in de volksmond ook wel een kosmische sneeuwbal genoemd, bestaat uit stof, zand en ijs en kan soms wel kilometers groot zijn. Wanneer ze dicht bij de zon komen, warmt het ijs op en verandert het in gas, wat leidt tot een indrukwekkende staart die altijd van de zon af wijst. Zo zagen veel Noord-Hollanders gisteren die de komeet massaal fotografeerde.



En dat is bijzonder: komeet Tsuchinshan-ATLAS komt maar eens in de 80.000 jaar voor. Het object is drie kilometer groot en heeft een stofstaart van 150 miljoen kilometer lang. Maar hoe spot je zoiets vanaf de aarde?