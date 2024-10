Bevrijdingspop Haarlem in gevaar, voorzitter stuurt brandbrief aan secretaris

De kosten voor het organiseren van de jaarlijkse festivals zijn na corona enorm opgelopen. Bovendien vielen in 2023 veel bevrijdingsfestivals in het water door het slechte weer. Veel festivals draaien met verlies. Daarom stelde het kabinet vorig jaar 1 miljoen euro ter beschikking aan de Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland.

Het nieuwe kabinet trekt die subsidie vanwege bezuinigingen weer in. Dat is slecht nieuws voor Bevrijdingspop in Haarlem. Voorzitter Bernt Schneiders: "Zonder steun van het Rijk redden we het niet meer. We zijn afhankelijk van de baromzet op de dag zelf. Het organiseren van Bevrijdingspop Haarlem kost 1 miljoen per jaar en we draaien al jaren met verlies. Die subsidie is echt hard nodig."

Subsidie gemeente moet omhoog

"We praten ook met de gemeente Haarlem", vervolgt Schneiders. "Het is duidelijk dat we het met de huidige middelen niet meer kunnen organiseren. Het risico is te groot. Stel dat het op 5 mei slecht weer is. Dan komen er veel minder mensen en valt de omzet dus weg."

De gemeente Haarlem draagt ongeveer vijf procent bij. Zo'n 50.000 euro dus. Die bijdrage moet volgens Schneiders omhoog. "Eigenlijk is het een politieke vraag. Wat heeft Haarlem voor Bevrijdingspop over? We hebben ongeveer 200.000 euro nodig, bovenop het geld dat we nu al krijgen."