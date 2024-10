Barry uit Den Helder is nu de beste speculaasbakker van Nederland

Barry's speculaasjes mét amandelen zijn uit 268 inzendingen gekozen tot de beste van Nederland. De vakjury beoordeelde de koekjes met een 7.9 en van de consumenten krijgt het koekje een 8,7. Eén opmerking uit het rapport is Barry vooral bijgebleven: "Zo hoort een speculaasje te smaken."

Zonder of mét amandelen

Barry aasde al langer op deze prijs. Bakkers kunnen in drie categorieën meestrijden: gevuld speculaas, zonder amandelen en mét amandelen. Hij hoopte vooral op winst in die laatste categorie. "Eindelijk, na zes jaar in de top 5, zijn we de beste."

Maar hoe word je nu de beste van Nederland? Over zijn geheime recept wil Barry niet veel prijsgeven. Hij haalt zijn amandelen uit Californië en gebruikt echte roomboter, die hij op kamertemperatuur laat komen. Misschien wel het belangrijkste is dat het "speculaasdeeg moet rijpen."

Inspiratie

Het feit dat Barry nu de beste van Nederland is, is voor de Helderse bakker geen reden om stil te zitten. Integendeel, één dag na de verkiezing is hij met zijn hele team naar Kopenhagen afgereisd om daar inspiratie op te doen. Speculaasjes kennen ze daar niet, maar voor Barry zijn er genoeg andere lekkere dingen te proeven.