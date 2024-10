Ondernemers Menno en Jitse uit de Haarlemmerbuurt blijken halfbroers

Al van kinds af aan waren ze allebei veel op het Haarlemmerplein te vinden. Daar zat vroeger café Pleinzicht, de kroeg van Co Visser, Menno's vader, die heimelijk ook een zoon bij een andere vrouw heeft. Die zoon is Jitse, die hoort dat op zijn achtste van zijn moeder. Ze vertelt hem dat hij een oudere halfbroer moet hebben. Maar wie dat is, dat komt hij pas 46 jaar later te weten. In al die jaren weet zoon Menno van niets. Vader Co ontkent ieder vermoeden en geeft geen krimp.

"Ik heb nooit een idee gehad", vertelt oudste broer Menno Visser. "Een jaar of 15 jaar geleden is er een keer een verhaaltje geweest, dat er iemand was. Maar er is verder nooit meer iets gehoord of vernomen en ik heb er ook niet meer aan gedacht moet ik eerlijk zeggen." Jitse Arrindell: "Ik wist dat hij er was, maar heb hem nooit gezien. Ik heb ook die ouwe benaderd, met een borreltje op, maar dat ging nooit goed."