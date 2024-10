Netflix-film over gijzeling in Apple Store gaat iHostage heten

iHostage is volgens de streamingdienst een thriller 'gebaseerd op waargebeurde feiten en schakelt tussen de perspectieven van de dader, gijzelaars en hulpverleners', schrijft RTL Boulevard. De film, die in 2025 uitkomt, is geregisseerd door Het Gouden Uur-regisseur Bobby Boermans en geschreven door Simon de Waal.

Andere hoofdrollen worden gespeeld door Soufiane Moussouli, Marcel Hensema en Loes Haverkort. Ook Louis Talpe, Emmanuel Ohene Boafo, Fockeline Ouwerkerk, Matteo van der Grijn, Thijs Boermans en Eric Corton zijn in de film te zien. Vanwege de opnames werd begin dit jaar een deel van het Leidseplein afgezet.

AT5-documentaire

AT5 bracht in februari de documentaire 'De Gijzeling in de Apple Store' op Videoland uit over de gijzeling in 2022. In die documentaire worden beelden van de bodycam van gijzelnemer Abdel A. gebruikt, waardoor zijn gedachtegang nauwkeurig te volgen is. Die beelden waren nog nooit eerder vertoond. Documentairemaker Roos Gerritsen won afgelopen week een Lokale Media Award voor de documentaire.

Bekijk hieronder de trailer van de AT5-documentaire 'Gijzeling in de Apple Store'.