Ruim 100.000 verkeersovertredingen door knips Sloterweg: "Heeft me twee ruggen gekost"

De gemeente heeft in acht maanden tijd bij de knips rond de Sloterweg al meer dan honderdduizend verkeersovertredingen geteld en die doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Of die allemaal tot een boete hebben geleid is onduidelijk, maar de meeste chauffeurs die we spreken hebben er al een op de mat gehad: "Ik gok dat ik zo'n tien tot vijftien boetes heb gekregen."