Hulp gezocht bij het vullen van 700 kussens voor borstkankerpatiënten

‘t Praethuys in Alkmaar is een Centrum voor leven met en na kanker. Mannen, vrouwen, kinderen, familie of nabestaanden vinden hier informatie of een luisterend oor voor alles wat met kanker te maken heeft.

Het huis is in 2002 opgericht en na de een paar jaar in het familiehuis van het Noordwest Ziekenhuis, kunt u nu terecht in de warme huiskamer van ons huis aan de Westerweg 50 in Alkmaar.

‘t Praethuys is een professionele organisatie, die drempelloos steun, aandacht en geborgenheid biedt aan mensen die geconfronteerd worden met kanker bij zichzelf of bij hun naasten. Onze gasten worden aangesproken op hun eigen weerbaarheid. Iedereen in de ruime omtrek van Alkmaar is welkom. Zij worden ondersteund door een team van deskundige en betrokken vrijwilligers. Wilt u een kijkje nemen in ons Praethuys? Kom vrijblijvend binnenlopen!