Crisis in Castricum: GroenLinks stapt uit coalitie en aangifte dreigt tegen wethouder

Bewoners klagen over de slechte woonomstandigheden. Met name over kou, lekkages, vocht en schimmel. Daarbij zou er een groot gebrek aan privacy en rust zijn, door de kleine, gehorige kamers (zo'n 9 m²) en het delen van de schaarse sanitaire voorzieningen.

Schuld van statushouders

De motie van GroenLinks om bewoners van de Puikman en de Oosterzijweg voorrang te geven bij nieuwe woonunits, werd in de raad unaniem aangenomen. "Helaas moesten we tijdens de zomervakantie vaststellen dat die een half jaar later slechts deels is uitgevoerd", verklaart de partij. De recente beschuldiging aan inwoners van de showroom op de Stetweg, over het zelf veroorzaken van een lekkage, is voor GroenLinks "de druppel".

Sinds de zomer zijn er in de showroom op de Stetweg vier lekkages geweest. De laatste was afgelopen weekend. Het eerste lek in het dak werd ontdekt op 14 augustus, maar zou volgens de gemeente enkele dagen erna zijn gerepareerd. Toch stroomt het water op 24 augustus opnieuw langs de muren. Hoewel er daarna nog twee keer lekkage is, stelt de wethouder dat niet het oude pand de boosdoener is, maar de bewoners zelf.

In onderstaande video, ingestuurd door bewoners, is te zien hoe de regen van afgelopen weekend weer door het dak stroomde: