Haarlem sloopt V&D-pand in Schalkwijk: winkels maken plaats voor woningen

Het oude V&D-pand staat aan de zuidkant van het winkelcentrum, dat in 1968 uit de grond is gestampt. Op de plek waar het nu een ravage is, worden straks wonen, uitgaan en winkelen gecombineerd. Er wordt onder meer een foodhal gebouwd. Ook is het de bedoeling dat er veel groen komt. De renovatie gebeurt in fases. De laatste fase begint in 2028.