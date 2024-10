Aftellen in NH Sport naar de Amsterdam Marathon

Tesfu ontvluchtte jaren geleden het dictatoriale regime in Eritrea en combineert het hardlopen met zijn werk als lasser. We bezoeken hem op zijn werk op de voormalig scheeps- en onderhoudswerf Willemsoord.

Hitte in Hainan

Ook zie je in deze uitzending een samenvatting van de handbalkraker in de Super League tussen Volendam en Aalsmeer. En in de aanloop naar de documentaire die Thomas Brood maakt over de Alkmaarse wielerploeg Parkhotel Valkenburg zie je unieke beelden uit China. Tijdens de Ronde van Hainan hebben de renners last van de extreme hitte. De hele documentaire wordt uitgezonden op 27 oktober en 3 november.

