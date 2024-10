Bekende boevenspotter Jaime gaat op jacht op de Zaanse Schans

Boevenspotter Jamie van Gestel uit Amsterdam is gespecialiseerd in het ontmaskeren van zakkenrollers. Op zijn YouTube-kanaal laat hij al een paar jaar zien hoe deze criminelen te werk gaan in verschillende steden in Nederland.

Op dit moment is er volgens de Amsterdammer een grote bende uit Oost-Europa actief in zijn stad, die nu ook de Zaanse Schans hebben ontdekt als nieuw doelwit. "Vorige week zag ik er hier vier die ook actief zijn in Amsterdam", zegt van Gastel. Volgens de boevenspotter zijn de vier door de politie gecontroleerd, maar niet aangehouden.

De politie greep afgelopen week negen zakkenrollers die actief waren op de toeristische trekpleister. Dit weekend kwam daar een tiende bij. Maar de dreiging blijft groot, denkt van Gestel. "Ik heb al jaren geen zakkenroller meer gezien en nu zijn het er opeens heel veel."

Vandaag zag Jamie geen criminele activiteiten op de Schans en hoefde hij achter niemand aan te rennen. Wel zag hij veel potentiële slachtoffers. Maar waarschuwen doet hij ze niet. "Nee, dat zit niet in me helaas", laat hij weten. "Dan voel ik me zo'n oud iemand die zegt: 'Kijk uit voor je tasje'. Dat doe ik liever achteraf."