Nienke helpt liever in Beiroet, dan dat ze afwacht in Amsterdam: "Er is hier zoveel kapot"

Nienke werkt nu tien jaar in de humanitaire hulp, maar zo'n crisis als dit, heeft ze nog nooit meegemaakt. "De bombardementen gaan maar door, dag in, dag uit." Vooral toen ze naar de hoofdstad van Libanon vloog, was ze nerveus. "Het vliegveld ligt in het zuiden van Beiroet en de bombardementen zijn er vlak naast. Eenmaal geland met het vliegtuig, landde er vijf minuten later ook een bom."

Nienke vertelt dat ze de lucht van verbranding rook. "Daarna stapten we in de auto om via de enige route - dwars door het hoge-risicogebied heen - naar het centrum te gaan. En je weet niet wat je kunt verwachten." Toch blijkt Nienke er ook erg nuchter onder. "Je kunt áltijd op de verkeerde plek op het verkeerde moment zijn, dat is iets wat je niet kunt voorkomen."