Omwonenden en organisaties vragen minister ze te 'beschermen' tegen Schiphol

Het manifest is bedoeld als 'noodoproep', zeggen de indieners. Blootstelling aan teveel vliegtuiggeluid, stikstofdioxide, roet en ultrafijnstof schaadt de gezondheid, valt te lezen in het manifest. De Nederlandse overheid doet er volgens de indieners te lang over de overlast van de luchthaven aan te pakken.

"Iemand moet de grote groep Nederlanders die al zo lang gebukt gaat onder de gezondheidsgevaren door de luchtvaart, gaan beschermen", zegt Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Ze noemt het een achterhaald idee dat meer vliegen goed is voor de economie.

"We willen een luchtvaart die Nederland verbindt met de wereld én een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn en de gezondheid van alle Nederlanders", aldus Demmers.

Zes acties

In het manifest vragen de omwonenden en organisaties de minister om zes dingen te doen. Een daarvan is om de vlieger meer te belasten: "Overstappers betalen geen cent belasting, maar de belastingbetalers moeten wel met miljarden bijspringen om het falende luchtvaartsysteem op de been te houden. Dit kan echt anders", zegt Demmers.

De andere maatregelen zijn onder andere gericht op het handhaven van regels ter bescherming van omwonenden of het waarborgen van klimaatdoelen.

Minder krimp

Of de minister wat gaat doen met de actiepunten moet nog blijken. Begin vorige maand werd duidelijk dat Schiphol van het nieuwe kabinet juist minder hoeft te krimpen dan eerder de bedoeling was.

Wel komen er 's nachts strengere geluidsnormen en het maximaal aantal toegestane vluchten in de nacht gaat van 32.000 naar 27.000. KLM beloofde in de nacht stillere toestellen in te zetten.