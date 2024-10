Nest van Aziatische hoornaar 'net op tijd' gevonden boven druk Alkmaars fietspad

Het ene na het andere grote nest van de Aziatische hoornaar wordt verwijderd in Noord-Holland. Imkers spreken zelfs van een plaag. Het insect hoort niet in Nederland thuis en is volgens de imkers slecht voor de biodiversiteit. De wesp eet onder andere de honingbij, vlinders en nog veel meer insecten.

Imkers starten zoekgroep

Afgelopen weekend werd er in Alkmaar, ter hoogte van de Beatrixlaan, een nest ter grootte van een skippybal gevonden. Vandaag werd het nest verwijderd. Net op tijd, want er loopt een druk fietspad onderdoor. Nu de bladeren van de bomen vallen kan zo'n nest ook naar beneden storten. "Dan moet je niet de buurt zijn," benadrukt ongediertebestrijder Jasper den Bakker.

Het is belangrijk om de nesten te verwijderen, zegt imker Johan de Boer. "Als je dat niet doet, kunnen hier in de omgeving volgend jaar zomaar vijftig nieuwe nesten zitten." Hij is coördinator van Zoekgroep Aziatische Hoornaar Noord-Holland Midden. Zo'n dertig imkers hebben zich hieraan verbonden.

Valt de strijd te winnen?

Nu de bladeren van de bomen vallen worden er steeds meer nesten gespot. "We rijden door het hele land en verwijderen er gemiddeld vijf per dag", vertelt Jasper den Bakker.