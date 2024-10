Opnieuw overval bij Primera in Zwanenburg, overvaller nog voortvluchtig

Omdat de overval zo kort geleden plaatsvond kan de politie nog weinig vertellen over wat er precies is gebeurd, het onderzoek is nog in volle gang. Wel is bekend dat er geen gewonden zijn gevallen. Voor nu blijft onduidelijk of er wapens zijn gebruikt en of het tweetal ervandoor ging met een buit.

Een van de vermoedelijke overvallers werd nog geen honderd meter buiten de Primera aangehouden door de gemeentelijke handhaving. Daar ging een korte achtervolging te voet aan vooraf. Rondom de plek van de arrestatie is een deel van het trottoir afgezet met politielint. Net als op de plek van de overval doet de politie daar nog onderzoek.

Overvaller nog op de vlucht

De andere overvaller is nog voortvluchtig. Er werd onder andere een politiehelikopter ingezet om naar hem te zoeken. Inmiddels heeft de politie een signalement gedeeld op Burgernet. Het zou gaan om een lichtgetinte man van rond de negentien jaar oud, met een lengte van 1.70 meter. Net als zijn mede-overvaller is hij in het zwart gekleed, met een eveneens zwart mondkapje op en een witte bandana om zijn voorhoofd.

De overval vertoont enkele gelijkenissen met die van eerder dit jaar, toen de Primera ook al werd beroofd. Ook toen stapten twee mannen de winkel binnen. Nadat zij een medewerker hadden bedreigd met een mes vluchtten ze met een onbekend geldbedrag weg op een scooter. Ze wisten uit handen van de politie te blijven.