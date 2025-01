Koken met Kok: schaap en zuurkool gaan heel goed samen

"Als we niets doen, groeit het duin dicht met bomen en struiken", legt Marijke Dirkson uit. Daar weet ze alles van want in het verleden was zij boswachter in dit gebied: de Noord-Hollandse Duinen. "Schapen zijn daar van oudsher heel geschikt voor. Ze eten gras, knabbelen aan de struiken en houden zelfs braamstruiken kort."

Omdat een schaapskudde bestaat uit vooral vrouwelijke schapen, worden de meeste mannelijke lammeren opgegeten. Hard, maar zo is het wel. Dit vlees is van dieren die niet zijn volgepompt met allerlei goedjes: het is bijna wild. Dat vraagt om een extra lekker recept en een kok die het vlees met eerbied behandelt. Pieter Kok, dus.