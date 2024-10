Damhertenpopulatie in de duinen verder gedaald, maar natuurbrug blijft nog dicht

De dieren worden afgeschoten, omdat ze volgens de beheerders grote schade aanrichten aan de natuur. In 2016 waren er zo'n 5500 damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden. De populaties waren zo groot, dat de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden achteruit holde en er regelmatig gevaarlijke situaties in het verkeer ontstonden. En dat is nog steeds het geval.

Lastige winter

Het afschot vergde afgelopen winter 'grote inspanning' van de beheerders. Het weer was met de harde wind en vele regen onstuimig. Dat maakte het speuren naar herten lastig. Ook zijn de dieren alerter geworden en vluchten ze tegenwoordig sneller als ze een jager in de buurt opmerken.

Het beheer, oftewel het afschot, loopt van 1 november tot 1 maart. Voor het afschotseizoen liepen er in NPZK 788 damherten rond. In en rond de Waterleidingduinen waren dat er 2157. Na de winter leefden er in NPZK nog 338 en in de Waterleidingduinen 1083 damherten. Het afschieten van herten begon in 2016. Volgens de Faunabeheereenheid is er na al die jaren sprake van een 'dalende tendens' en komen de streefstanden 'nadrukkelijk in beeld'.

Die streefstand is 800 tot 1000 herten in zowel Noord- als Zuid-Hollandse duingebieden. Dan zouden er 600 tot 800 in de Waterleidingduinen mogen leven en zo'n 200 in NPZK.

