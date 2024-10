Houtduif zorgt voor kostenexplosie: Noord-Holland draait op voor miljoenen aan schade

Naar schatting zal er 7,5 miljoen euro moeten worden uitgekeerd voor de schade die de houtduif aanricht, wat een stijging van 6 miljoen euro is in vergelijking met 2023.

In 2023 werd in totaal ruim 15 miljoen euro uitgekeerd voor faunaschade in Noord-Holland, wat bijna 30 procent meer was dan het jaar daarvoor. Voor 2025 is in de provinciale begroting zelfs 23 miljoen euro gereserveerd. Tien jaar geleden bedroeg dit bedrag nog slechts 5 miljoen euro.

Een kostenexplosie

PvdA-Statenlid Tino Wallaart noemde de situatie "een kostenexplosie," omdat er geen vaste limiet is voor de uitgaven. Ook D66-Statenlid Sijmen Mülder benadrukte de noodzaak om in te grijpen en sprak over "een groot lek" in de financiering.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer bevestigde tijdens een vergadering dat de forse stijging naar 23 miljoen euro terecht vragen oproept. Volgens Beemsterboer is de stijging grotendeels te wijten aan een recente uitspraak van de Raad van State, die het lastiger maakt om de houtduivenpopulatie te beheersen door middel van afschot. "Dat brengt ons in een lastig parket", aldus Beemsterboer. Of er moeten andere maatregelen komen om de houtduivenoverlast te beperken, of de provincie moet zich voorbereiden op verdere stijgingen in de kosten.