Verdachte moordzaak Hoofddorpse tattoo-artiest houdt onschuld vol

El B. vertelt dat een van zijn tattooshops failliet is gegaan sinds hij vastzit en dat de ander op omvallen staat. Ook is hij bang dat hij binnenkort zijn huis verliest. Mentaal heeft El B. het zwaar: "Ik mis Steve nog steeds elke dag. Mij vijftien maanden in een hokje gooien, veroorzaakt trauma na trauma. [...] Het is een nachtmerrie. Ik hoor hier niet te zitten."

Toch ligt er volgens Openbaar Ministerie genoeg bewijs op tafel om El B. vast te blijven houden. "Het gaat hier om een levensdelict", benadrukt de officier vandaag de ernst van de zaak. De uitkomsten van het forensisch onderzoek wijzen tot nu toe in de richting van El B, voegt zij daar aan toe.

Geweld in de woning

In eerdere voorbereidende zittingen benoemde de officier een aantal van die onderzoeksresultaten. Zo is er alleen bloed ín de woning gevonden en niet daarbuiten, wat er volgens het OM op duidt dat het geweld in de woning heeft plaatsgevonden. Alleen El B. is samen met Steve in de woning geweest die nacht. Verder zaten de bloedspetters hoog op de muur en het plafond, wat volgens het OM duidt op geweld.

De verdediging vermoedt dat deze conclusies niet kloppen en wil zelf ook onderzoek laten doen. Daarom is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Volgens het verhaal van El B. belde Steve gewond bij hem aan nadat hij mishandeld was. Hij zou zijn vriend juist hebben geholpen en belde uiteindelijk zelf 112.

El B. hoort morgenochtend van zijn advocaat of zijn voorarrest wordt verlengd.