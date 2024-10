Zoektocht naar woningen voor Oekraïners en Huizers in nood levert veertig locaties op

De gemeente Huizen heeft enkele weken geleden de vraag gesteld aan inwoners om mee te denken waar in Huizen tweehonderd Oekraïense vluchtelingen en honderd Huizers zouden kunnen gaan wonen.

De vluchtelingen die nu nog in Hotel Newport zitten, moeten vertrekken omdat daar plannen zijn voor herontwikkeling. De groep Huizers die ook opgevangen moet worden zijn Huizers die op de een of andere manier in acute woningnood zijn.

Steenfabriek populair

Huizers hebben de vraag van de gemeente beantwoord met een lijst van 33 locaties. Huizen heeft daar zelf nog zeven plekken aan toegevoegd. De locaties en ideeën op de lange lijst variëren van het ombouwen van kantoren tot het ontwikkelen van braakliggende terreinen.

Opvallendste keuzes zijn het 'openbaar groen', bijvoorbeeld het Stadspark, of het terrein van de voormalige steenfabriek om tijdelijke woonunits neer te zetten. Dat laatste terrein heeft van alle suggesties de meeste stemmen gekregen.

Veilig en leefbaar

Uit de lijst van de veertig aangedragen locaties maakt de gemeente nu een shortlist. De criteria om de plekken te beoordelen gaan onder andere over veiligheid en de leefbaarheid. In totaal zijn er twaalf punten waaraan de toekomstige woonplek moet voldoen.

Enige haast bij het vinden van onderdak is kennelijk wel geboden, aangezien de Oekraïense vluchtelingen in januari 2026 op straat staan. En voor de groep Huizers is de nood mogelijk nog dringender.

Maar als alles volgens plan verloopt, nemen de bewoners eind volgend jaar hun intrek. Of het dan in een tijdelijke woonunit is of niet, staat nog niet vast. Maar die beslissing, en waar de woningen kunnen komen, neemt de gemeente volgende maand.