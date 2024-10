Zuidpier IJmuiden door stormschade voorlopig nog dicht

De schade ontstond in de avond van 27 september toen een van de eerste najaarsstormen over de provincie raasde. Aan de kust, en dus ook in IJmuiden, klom de windsnelheid tot windkracht negen uit noordwestelijke richting, voldoende om de pier flink te beschadigen.

De pieren zijn golfbrekers

"De wind kwam uit het noordwesten en dan heeft met name de Zuidpier het extra zwaar", legt Khadija Zekhnini van Rijkswaterstaat uit. De Zuidpier is de langste van de twee pieren. Die fungeren als een soort golfbreker die de eerste klappen bij een storm moeten opvangen. Zo wordt voorkomen dat sluizen en gemalen in IJmuiden bij storm direct de volle laag krijgen. "De pieren zijn golfbrekers die de energie uit de golven halen voor ze het land bereiken", legt Zekhnini uit. Bovendien zorgen de pieren ervoor dat schepen enigszins rustig en gecontroleerd het Noordzeekanaal binnen kunnen varen.