Cor en Dick brachten zelf auto voor het front naar Oekraïne: "Dit moest ik doen"

Land in oorlog

Nu de oorlog al bijna twee jaar en acht maanden duurt, is de vraag naar materialen aan het front enorm en is er een tekort aan bijna alles. Toch merkten Van Diepen en zijn schoonvader weinig van de directe gewelddadigheden. "We hadden in Polen al met elkaar afgesproken dat we niet te lang op strategische plaatsen zouden blijven, zoals een station. Maar het gekke is dat je er verder niet veel van merkt. Bij ons eerste hotel ging het luchtalarm af, maar een agente die ons begeleidde zei dat we ons daar niet te veel van moesten aantrekken."

De mannen weten Kiev veilig te bereiken. "We zaten op de zesde verdieping van een hotel en toen ook daar het luchtalarm afging, zag je beneden ineens mensen rennen. Verder leek alles zijn gang te gaan. Maar op het Maidanplein word je met je neus op de feiten gedrukt: daar staan vlaggen en foto's van de mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Meer dan 100.000, vertelden ze ons."

Stichting De Leeuw Kyiv

De Mercedes is overgedragen aan Unbreakable Hearts, een organisatie die ervoor zorgt dat de wagen bij het front terechtkomt. "Thuis waren ze niet meteen enthousiast toen ik vertelde wat ik van plan was, maar ik móést dit doen. Ze kunnen daar nog steeds veel hulp gebruiken. Daarom raad ik iedereen die wil helpen aan om contact op te nemen met Stichting De Leeuw Kyiv. Er is van alles nodig."