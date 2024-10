Volendam geschokt na bekentenis populaire 'vlogpriester' in kinderpornozaak

"Het is werkelijk vreselijk wat er is gebeurd. Dit is voor mij een hel. Maar ik wil verantwoordelijkheid nemen voor mijn daden", zei de voormalig parochiepriester volgens het NHD donderdag in de rechtbank in Haarlem.

De zaak rond de voormalige kapelaan van Volendam, Anton G., houdt de gemoederen in het Volendam flink bezig. Op sociale media wordt fel gereageerd op het nieuws dat de officier van justitie hem schuldig acht voor zowel het versturen van de berichten als het bezit van kinderporno.

De priester was ooit razend populair in het dorp. Tijdens corona bakte de geestelijke erop los en maakte daar filmpjes van. Hoe noemde dat zelf de "Heel Volendam Bakt: pastorie-editie!". G was geen doorsnee kapelaan en zocht op deze manier contact met jongeren. Ook ging hij met jongeren gamen.

Toen in mei vorig jaar het nieuws naar buiten kwam dat G. door het bisdom Haarlem-Amsterdam was geschorst na een aangifte, stonden veel dorpelingen nog achter hem. Verschillende ouders lieten destijds via sociale media weten hem niet in de steek te zullen laten.

Werkverbod

Na zijn schorsing verliet G. zijn ambtswoning in Volendam en vertrok naar Limburg. Onder de vlag van het bisdom is hij daar niet werkzaam, laat het bisdom aan NH weten. "Het was en is de priester niet toegestaan om pastorale werkzaamheden te verrichten of publieke vieringen te leiden", benadrukt het bisdom.

In een schriftelijke reactie laat bisschop Hendriks weten geschokt te zijn door de ont­wik­ke­lingen. “Mocht vast komen te staan dat een pries­ter van ons bisdom één of meer­dere keren mis­bruik heeft gemaakt van het ver­trouwen dat min­der­ja­rigen in hem stel­den, dan is dat verschrikke­lijk. Kin­de­ren kunnen de rest van hun leven littekens over­hou­den aan zo’n gebeur­te­nis. Ook voor de ouders is het intens verdrie­tig en boosmakend wanneer hun kin­de­ren het slacht­of­fer zijn gewor­den van grens­over­schrij­dend gedrag, zeker wanneer dat is gebeurd door een ver­te­gen­woor­diger van de kerk”, aldus Hendriks.

De rechtbank doet volgende week donderdag uitspraak.