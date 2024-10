Mumbai rouwt om topman Tata Steel, maar kennen ze hem in IJmuiden ook?

Toch is dat geen vergelijk met wat Lobato in Mumbai heeft gehoord. "Mensen zien hem hier als een soort barmhartige opa. Hij is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Hij kleedde zich altijd bescheiden, wat opvallend is voor iemand uit de Indiase elite", aldus Lobato.

Lobato sprak in Mumbai ook met Deepak (48). Zijn zwager werkt bij een fabriek van Tata Steel, waar werknemers rouwen om het verlies van de voorzitter. "Waar andere CEO’s en zakenmagnaten alleen oog hebben voor winst, was Ratan Tata iemand die winst nooit voor zijn principes liet gaan, en altijd oog had voor zijn werknemers en andere mensen. Hij zag zijn vermogen niet als zíjn vermogen, maar dat van zijn land."

Een eindje verderop zit Mayuresh (24). "In mijn geboortedorp Nagpur moest Ratan ooit veel mensen tegelijk ontslaan uit de textielfabriek daar. Hij voelde zich daar zo slecht over dat hij aan deze ex-werknemers percelen land elders in de stad heeft verkocht voor een fractie van de waarde, zodat ze wat extra vermogen hadden. Mijn vader heeft later een huis overgekocht van één van deze ex-werknemers, en daar ben ik opgegroeid.”