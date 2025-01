Noorderlicht spotten in Noord-Holland: grijp je kans voor het te laat is

Dankzij de talloze foto's van het poollicht lijkt het natuurverschijnsel soms bijna gewoon. Toch blijft het noorderlicht een zeldzaam fenomeen in Nederland. "Dit komt doordat de zichtbaarheid van het noorderlicht in Nederland afhankelijk is van de activiteit van de zon", legt Stammes uit. De zon volgt een elf jaar durende cyclus, met periodes van maximale en minimale activiteit. “Wanneer de zon actiever is met meer zonnevlammen, komt er na zo’n uitbarsting meer energie naar ons toe. Dit veroorzaakt na een paar dagen het noorderlicht in onze dampkring”, vertelt Stammes.

Momenteel bevinden we ons in zo’n zonnemaximum, wat de zichtbaarheid van het poollicht van de afgelopen tijd verklaart. Wie het natuurspektakel wil zien, moet daarom de komende tijd op pad: "Na een jaar met een grote kans op noorderlicht, heb je de kans dat je weer negen of tien jaar moet wachten", zegt Stammes. Bovendien is oktober een bijzonder goede maand om het poollicht te spotten. In het najaar staat de aarde namelijk zo gepositioneerd dat zonnewinddeeltjes gemakkelijker onze atmosfeer binnenkomen, waardoor het noorderlicht vaker voorkomt.

Kustplaatsen

Om het noorderlicht in onze provincie te bewonderen, raadt Stammes de kustgebieden aan. In Nederland is lichtvervuiling de grootste vijand van het waarnemen van het noorderlicht, maar op het strand heb je daar weinig last van: "Op een paar stipjes van windmolens aan de horizon na, is er aan de kust nauwelijks sprake van lichtvervuiling." Ook als het noorderlicht niet precies boven Nederland hangt, bieden deze plekken een vrij uitzicht naar het noorden, waardoor je het toch goed kunt zien.

Voordat je op een heldere en droge avond naar de kust rijdt, is het verstandig om via speciale websites de zon in de gaten te houden, zegt Stammes. Sites zoals spaceweather.com geven aan wanneer er een zonne-uitbarsting plaatsvindt, waarna de kans op noorderlicht groot is. "Als je daar regelmatig naar kijkt, weet je dat er wat onderweg is en dan is het twee of drie dagen later feest."