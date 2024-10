112-blog | Dode bij aanrijding met vuilniswagen • 20-jarige man overleden in Zaandijk

13.32 uur

Op de Passeerdersgracht in de Amsterdam is zojuist iemand om het leven gekomen na een aanrijding. Het gaat om een ongeluk met een vuilniswagen. Of het om een man of een vrouw kon de politie nog niet bekend maken. Ook is nog onduidelijk op welke manier het slachtoffer aan het verkeer deelnam. Hulpdiensten zijn ter plaatse.