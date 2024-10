Explosie en brand bij Amsterdams advocatenkantoor

De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade aan de voorgevel van het pand is behoorlijk, zo ligt een groot raam eruit en is zowel binnen als buiten het pand rookschade. Waarom het advocatenkantoor doelwit is, wordt onderzocht.

Getuigen

In de omgeving werd nog gezocht naar mogelijke daders, maar deze werden niet gevonden. De recherche van de politie is daarom op zoek naar getuigen en vraagt mensen die meer weten, ook 'over de achtergronden' van de explosie zich te melden.