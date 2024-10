Politie zoekt jongeren op fatbikes na beroving in Hoofddorp

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de jongeren spullen van het slachtoffer buit hebben gemaakt. Over de overval zelf is verder nog niets bekend.

In een melding op Burgernet roept de politie op om uit te kijken naar een groepje jongeren van tussen de 16 en 19 jaar oud. De groep is na de beroving weggereden op fatbikes.

Eerdere overvallen

Eerder deze maand is er aan de IJweg in Hoofddorp ook iemand bedreigd door een drietal jongeren op fatbikes. De politie liet weten dat de jongeren het slachtoffer bedreigden met een mes en wilden beroven. Het slachtoffer raakte hierdoor lichtgewond. Het is niet duidelijk of de zaken met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

Een week daarvoor vond eenzelfde soort incident plaats aan de Redenburgsingel in Hoofddorp. Ook toen probeerden drie jongens op fietsen een tiener onder bedreiging van een mes te beroven. Een voorbijganger schoot het slachtoffer te hulp, waardoor hij zijn spullen uiteindelijk weer terugkreeg.