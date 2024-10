Dakloze kunstenaar Jeroen kan niet tegen troep op straat, maar maakt er zelf ook een zooitje van

Jeroen Bos is lichtkunstenaar en vierde zijn 51e verjaardag vorige week op straat. Hij heeft veel projecten op zijn naam staan, maar zwerft nu al ruim een jaar op straat. Jeroen is geboren in Alkmaar en woonde 35 jaar in Den Bosch. "Op 1 oktober vorig jaar ben ik rond gaan zwerven. Ik ben hier opgegroeid en ik voelde me weer gelukkig toen ik in Noord-Holland was."

Jeroen vertelt dat hij het afgelopen jaar veel met treinen heeft gereisd - vaak naar Zandvoort, want hij miste de zee - en in treinen heeft geslapen. Maar hoe hij precies op straat is beland, wordt niet helemaal duidelijk. Zo'n vier maanden terug, kwam Jeroen aan op de plek waar hij nu nog steeds zit: onderaan de brug op de hoek van de Weesperstaat en de Nieuwe Herengracht.

"Het viel me op dat hier heel veel glas op straat lag. En dat de prullenbak op de hoek gewoon een dumpplaats was. In combinatie met het Joodse Monument (direct bovenaan de brug aan de Weesperstraat, red.) vond ik het wel een rare combinatie. Het is hier rommelig en zo. Er wordt hier helemaal niet opgeruimd."