ZIEN: Vijfhuizen dit weekend walhalla voor 'geeks' en cosplay tijdens Comic Con

Een van die sterren was Clive Standen die Rollo speelt in de hitserie Vikings. Hij vertelde zijn fans dat hij zelf ook van de beurs genoot. "Het is fantastisch dat mensen op een plek als deze lekker hun nerd-kant kunnen laten zien en elkaar kunnen ontmoeten." Standen kwam samen met zijn vrouw Lucy Martin, die ook een rol in de serie heeft.

Nostalgische gevoelens

Andere grote namen die aanwezig waren zijn Andy Serkis (Sméagol in Lord of the Rings) en Jamie Campbell Bower uit Stranger things. Acteurs uit Charmed, Buffy the vampire slayer, The A-Team en The Fresh prince of Bel-Air haalden nostalgische gevoelens naar boven.

Naast op de foto gaan met filmsterren konden bezoekers langs tientallen kraampjes met merchandise van hun favoriete films, series en strips lopen.