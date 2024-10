Kickbokser Chico Kwasi verdedigt wereldtitel met hangen en wurgen tegen Tyjani Beztati

Het duurde tot de tweede ronde voor de vlam echt in de pan sloeg. De Purmerender sloeg Beztati naar het canvas, waardoor de Marokkaanse Nederlander acht tellen kreeg.

In de rest van de wedstrijd probeerde Beztati Kwasi nog pijn te doen, maar het bleef gelijkopgaand. Daardoor was de jury niet unaniem in hun besluit over de winnaar. Kwasi behoudt daardoor zijn wereldtitel. "Natuurlijk moeten we dit nog een keer doen, het is gelijk", was de Purmerender duidelijk.