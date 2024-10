Handballers Volendam pakken volle buit in Noord-Hollandse derby met Aalsmeer

Aalsmeer begon sterk aan de wedstrijd in een goed gevulde Sporthal Opperdam, maar ging al met een 14-12 achterstand de rust in. In het tweede bedrijf kwam de uitploeg die achterstand niet meer te boven. "Voor rust gooien we het al weg en in fases na rust ook", aldus de teleurgestelde Aalsmeer-trainer Wai Wong. "We denken dat we heel goed zijn, maar zo goed zijn we dus blijkbaar niet."

Aalsmeer-speler Donny Vink vond zijn ploeg te weinig als team spelen. "Daar hebben we de vorige wedstrijden ook wel eens last van gehad. Nu duurden die fases te lang."