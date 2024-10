Sem Dirks maakt zijn basisdebuut voor Telstar: "Tevreden hoe ik het heb ingevuld"

Na drie seizoenen bij VVV-Venlo te hebben gevoetbald kwam Dirks deze zomer naar Velsen-Zuid. Voor zijn tijd in Limburg doorliep hij de jeugdopleiding van AZ en maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong AZ.

Tegentreffer

Telstar begon goed aan de eerste helft en kwam al snel op voorsprong via Zakaria Eddahchouri: 1-0). De ploeg van trainer Anthony Correia kreeg daarna een paar goede kansen, maar verzuimde om de trekker over te halen. Richting de rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte door een goal van Jesse van de Haar.

Een paar minuten later was het Ralf Seuntjens die De Graafschap op een 1-2 voorsprong schoot. Bij die tegengoal had Dirks daadkrachtiger moeten ingrijpen. "Het was mijn man. Via de kluts kwam hij bij hem terecht, maar ik heb er alles aan gedaan om hem te blokken."

