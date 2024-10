Rafael van der Vaart padelt met vrienden ruim 13.500 euro binnen voor het goede doel

In mei streden verschillende ex-topsporters samen met lokale padelamateurs om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor het Zeldzame Ziekten Fonds. Voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart is sinds 2014 ambassadeur van het fonds, dat geld inzamelt voor onderzoek naar zeldzame ziekten en gezinnen ontlast door hen een gezellig dagje uit te bieden.

Ben Davidson, één van de organisatoren van het toernooi, is tevreden met het opgehaalde bedrag. “Bij een eerste toernooi is het lastig inschatten wat je kunt verwachten. Er zijn veel kosten en we hadden nog geen hoofdsponsor, dus we zijn tevreden met het resultaat.”

